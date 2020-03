"Sexify". Kolejny polski serial oryginalny Netfliksa. Kiedy premiera?

Co powstaje z połączenia trzech młodych umysłów, które chcą przenieść życie seksualne całej ludzkości o level wyżej? Odpowiedź - nowy polski serial oryginalny Netfliksa "Sexify".

Bohaterkami "Sexify" są Natalia, Paulina i Monika, które biorą udział w prestiżowym konkursie studenckim na najlepszy start-up. Ich nowatorski projekt - Sexify - ma być rewolucją w życiu erotycznym. W imię nauki i wygranej muszą teraz dogłębnie studiować tajniki świata seksu, przy okazji coraz lepiej poznając siebie same.

"Sexify" to pełna humoru i prowokacji opowieść o życiu współczesnych młodych dziewczyn - dojrzewaniu, odkrywaniu kobiecej siły i seksualności.

- "Sexify" to projekt, który daje szansę na to, żeby w lekkiej, żartobliwej formie opowiedzieć o ważnych współczesnych problemach. Mam ogromne szczęście, że stałem się częścią tego niezwykłego przedsięwzięcia. Praca nad nim to wspaniały czas, z pełnymi pomysłów i energii ludźmi- mówi Piotr Domalewski.