"Sex/Life". Produkcje Hallmarku wyglądają przy tym jak filmy oscarowe [Recenzja]

"Sex/Life" samym opisem fabuły obiecuje bardzo wiele. W skrócie: oczekujemy szalonej historii młodej mamy, która dusi się ustabilizowanym życiem i szuka przygód, najchętniej u boku najlepszego kochanka, jakiego kiedykolwiek miała. Być może na fali zainteresowania tym, co kontrowersyjne, a nawet zakazane, polska publiczność z miejsca pokochała serial, windując tytuł na pierwsze miejsce najchętniej oglądanych propozycji. Niestety, nie spełnia on oczekiwań, nawet wobec zadziwiająco nisko ustawionej poprzeczki za sprawą "365 dni" i jemu podobnych tworów filmopodobnych o zabarwieniu lekko erotycznym. Głównym problemem "Sex/Life" jest niestety brak przekonująco rozpisanych postaci i przyzwoitego scenariusza, choć jest zainspirowany powieścią "44 Chapter About 4 Men" BB Easton.