Seweryn z "Rolnik szuka żony" się żeni. Przygotowania idą pełną parą

- Planujemy ślub i zaczynamy od nauk przedmałżeńskich z mądrym księdzem i w dobrej atmosferze, bo chcemy pobrać się dobrze przygotowani na kryzysy. Przyznam, że zaniedbałem chodzenie do kościoła po śmierci moich rodziców, choć przez osiem lat byłem ministrantem. Miałem żal o to, że zostałem sam. Jednak dla Magdy jest to bardzo ważne i to dzięki niej chodzimy teraz razem na niedzielne msze – dodał.