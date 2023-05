Seweryn z programu "Rolnik szuka żony" został tatą. Jest niezmordowany

Seweryn wziął udział w programie randkowym za namową mamy. Gościł u siebie trzy dziewczyny: Marlenę, Joannę i Dianę. Na początku największą "miętę" poczuł do tej pierwszej, ale później zaczął adorować też Dianę. Ona najszybciej straciła cierpliwość do rolnika i, oskarżając go o kłamstwa, wyjechała. Seweryn znowu spojrzał łaskawym okiem na Marlenę. Ostatecznie ona też poczuła się zraniona.