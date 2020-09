Seth MacFarlane miał zginąć 11 września. "Mój samolot uderzył w WTC"

11 września 2001 r. MacFarlane miał wyruszyć w podróż z Bostonu do Los Angeles. Agent wykupił mu miejsce w samolocie, który tego samego dnia został przejęty przez terrorystów i uderzył w południową wieżę World Trade Center. Wszyscy pasażerowie zginęli. Co w tym czasie robił MacFarlane? Leczył kaca w oczekiwaniu na kolejny lot.

Twórca "Głowy rodziny" opowiadał w wywiadach, że dzień przed lotem do Los Angeles miał wykład w bostońskim college'u. Po oficjalnym wydarzeniu wybrał się do baru i nie ukrywa, że mocno przeholował z alkoholem. I właśnie to uratowało mu życie.