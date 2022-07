Koniec małżeństwa? Gruchnęła wiadomość o licznych zdradach

"Page Six" opublikowało materiał, w którym informator zdradza, że 41-letni producent seryjnie zdradza żonę. "Tak, zdradzał ją. I to nie raz. To wręcz obrzydliwe. To pies na baby" - cytują dziennikarze. Dodatkowo paparazzi zrobili ostatnio Emily zdjęcia, na których można było dostrzec, że modelka nie nosi obrączki, którą do tej pory często eksponowała.