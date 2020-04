Seriale na czas kwarantanny. To będą prawdziwe hity

Oparta na prawdziwych wydarzeniach z lat 70. XX wieku opowieść o walce amerykańskich kobiet o wpisanie równouprawnienia do konstytucji. Temat wciąż niestety na czasie, również w Polsce, a na czele gwiazdorskiej obsady dwukrotnie nagrodzona Oscarem Cate Blanchett. Premiera pierwszego odcinka na HBO Go już w tę sobotę, 18 kwietnia.

"The Eddy"

ZOBACZ: Joanna Kulig o roli w "The Eddy" Netfliksa: "Takiego serialu jeszcze nie było"

Nie ma wprawdzie jeszcze ustalonej daty premiery, ale wszystko wskazuje na to, że drugi sezon popularnego i szalenie kontrowersyjnego serialu HBO o nierównej walce młodych ludzi z przebodźcowaniem i emocjonalną pustką współczesnego świata trafi do emisji w ciągu kilku kolejnych miesięcy.

Podobnie sprawa ma się z trzecim sezonem „Sukcesji”, określanej przez wielu widzów jednym z najlepszych zbyt mało znanych seriali ostatnich lat. Wygląda na to, że nowe perypetie historii wpływowej rodziny kontrolującej międzynarodową korporację mediową zawitają do katalogu HBO Go w ciągu najbliższych miesięcy.