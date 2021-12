Serial TVP o "terytorialsach": WOT jako katolicki survival

Oczywiście, mógł pewnie powstać serial o wiele ciekawszy, ale pewnie nie w TVP. Odziały WOT są teraz, obok Wojska Polskiego, policji i Straży Granicznej, w puszczy przy granicy z Białorusią. Jak są wyposażone, czy mają sprzęt i odpowiedni ubiór na chłód? Co sądzą o uchodźcach i wolontariuszkach z Grupy Granica? Jak odnoszą się do prowokacji Łukaszenki, ale i dramatu kurdyjskich kobiet i dzieci? To byłaby opowieść o ważnej dla Polaków sprawie z ciekawej perspektywy. Niestety, dostajemy opowieść o tym, czy ktoś może czy nie przebiec 3 km na zawodach w biegach przełajowych. Co nas to obchodzi?