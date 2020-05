Fani "Rancza" nie będą zachwyceni. Los serialu przesądzony

Jedna z aktorek pożegnała się z fanami produkcji i nie pozostawia widzom większych nadziei. "Ten czas już nie wróci" - zadeklarowała na Instagramie. Obsada serialu "Ranczo" nie spotka się na planie zdjęciowym w te wakacje.

Losy sympatycznych mieszkańców wsi Wilkowyje przez lata gromadziły przed telewizorami tłumy widzów. Nie ma wątpliwości co do tego, że "Ranczo" to jedna z najpopularniejszych polskich produkcji ostatnich lat.

Fani serialu już nie mogli doczekać się kontynuacji serii. Na lato zaplanowano realizację pełnometrażowego filmu "Ranczo. Zemsta Wiedźm". Losy produkcji stanęły jednak pod znakiem zapytania z powodu śmierci Pawła Królikowskiego . Aktor wcielał się w Kusego - jedną z kluczowych postaci, którą uwzględniono w scenariuszu kontynuacji.

Po śmierci Królikowskiego reżyser "Rancza", Wojciech Adamczyk, zawiesił projekt, jednak definitywna decyzja co do losów produkcji nie zapadła. Teraz okazuje się, że to o czym mówiło się nieoficjalnie od jakiegoś czasu, jest prawdą. Marta Chodorowska, czyli serialowa Klaudia opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych post, który nie pozostawia zbyt dużych nadziei.

ONS

"Ten czas już nie wróci. "Ranczo" nie wróci, a my rozbiegliśmy się po innych produkcjach. I choć patrzę na to zdjęcie i ciepło robi mi się w sercu, to cieszę się na nowe wyzwania i czekam na nowe role. Z Klaudią już się pożegnałam. Szaleje w Wilkowyjach jako Wójtowa zapewne. Nie wracam już do niej" – napisała aktorka.

Czy jeszcze kiedyś zobaczymy "Ranczo" i jego sympatycznych bohaterów? Na razie temat wydaje się zamknięty.