Serial, który może cię zabić. To nie przesada, wszyscy mówią tylko o tym

Na Netfliksa powrócił za to serial "The Crown", a my pytamy, jak się go ogląda w kontekście niedawnej zmiany warty na brytyjskim tronie. Czy po faktycznie bardzo dobrych sezonach 3. i 4. piąty im dorównuje? Czy potwierdza się narzekanie niektórych krytyków, że serial za bardzo faworyzuje Karola, którego przez wcześniejsze lata demonizował? Jakie skandale z brytyjskiego dworu królewskiego wykorzystano w najnowszej odsłonie serialu, a które pominięto?