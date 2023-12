Serial "Daleko od szosy" wszedł na ekrany 47 lat temu. Bohaterowie serialu istnieli naprawdę

Gdy uczył się w technikum, napisał pracę, która poruszyła jego polonistę i trafiła do Zbigniewa Chmielewskiego, reżysera. Stwierdził, że jest to doskonały materiał na serial. Wkrótce powstała opowieść o Leszku i Ani, a prawdziwy Lechosław współpracował z twórcami serialu, by historia jak najbardziej przypominała tę prawdziwą.