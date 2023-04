Sebastian Fabijański rzuca rap. "Arrivederci"

"Chciałbym bardzo przeprosić za brata / Coś ostatnio się odciął od świata / Nie ma to tamto musi zmienić lekarza / Mówi, że ma głowę otwartą, ale ja się nie zgadzam / Uwierzcie znam go, to tragiczny aktor i pajac / Szuka poklasku aż się cały wydziarał, upss nie tak, bo on się wydziabał" - napisał aktor do "brata".