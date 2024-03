Bardzo intymny taniec. Co o tym wszystkim sądzi ukochana tancerza?

Po wyleczeniu się z depresji Riya Sokół szkoliła się jako mentorka, mówczyni. Wróciła także do świata rozrywki. Dzisiaj jest znana ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do świata. Do udziału w nowym teledysku Riya zaprosiła Rafała Maseraka. Tancerz zdecydował się wziąć udział w tym dość odważnym projekcie, w którym wystąpił w bardzo sugestywnych scenach. Internauci od razu zaczęli się zastanawiać, co o tym wszystkim sądzi ukochana tancerza, Małgorzata Lis.