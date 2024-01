Sara z "Rolnik szuka żony" zachwyca. Jej wielbicielem okazał się uczestnik innego znanego show

Sara w ostatniej, dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" była kandydatką Artura, rosłego przystojnego farmera. Mężczyzna zaprosił na swoje gospodarstwo trzy atrakcyjne dziewczyny, by ostatecznie wybrać tę najbardziej z nim zgodną i jemu uległą. Sara od początku zgadzała się z jego wymaganiami, które on bez oporu stawiał. Po kilku dniach znajomości oczekiwał deklaracji co do przeprowadzki. Po kilku tygodniach znajomości z Sarą mówił o przyszłorocznych zaręczynach, przeprowadzce, ślubie. Po tych rozmowach pewnego dnia po prostu zmienił zdanie. Próbując tłumaczyć się z tego, że kończy związek z Sarą, zrzucił winę... na nią. Obwinił ją o to, że zależało jej za bardzo.