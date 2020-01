Sara Müldner: wygląd stał się jej przekleństwem. Wciąż można ją pomylić z nastolatką

Sara Müldner zdobyła przed laty w Polsce ogromną popularność. Rola Julki, córki doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe", mogła być przepustką do wielkiej kariery. Mogła, bowiem gdy aktorka skończyła 18 lat, zniknęła z obsady produkcji. Zrezygnowała zarówno z występów przed kamerą, jak i brylowania na czerwonym dywanie. Zapadła się pod ziemię. Dopiero znacznie później okazało się, że Sara postanowiła wyjechać z kraju, by kontynuować swoją edukację we Francji. Ostatnio jednak wróciła i pojawiła się na nagraniach do programu "Jaka to melodia?". Zobaczcie, jak dziś wygląda!