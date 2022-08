Sara Müldner rzuciła "Na dobre i na złe" i wyjechała z kraju. Co teraz robi serialowa Julka?

- Wszystko zmieniło się, gdy zrobiłam maturę i zrezygnowałam z serialu "Na dobre i na złe". Wyjechałam do Paryża, do szkoły aktorskiej, do której dostałam się z pierwszą lokatą. Gdy skończyłam szkołę, wróciłam do Polski i musiałam zmierzyć się z "nową normalnością". [...] Mogłam liczyć tylko na nieciekawe rólki w serialach, które niezbyt mnie interesowały - powiedziała aktorka w wywiadzie udzielonym portalowi Natemat.pl.