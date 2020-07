Sandra Mosakowska ma konkretne wymagania wobec mężczyzn. Muszą zapewnić jej życie na poziomie

Choć 25-latka początkowo w programie TVN7 wydawała się być stała w uczuciach i przez dłuższy czas pozostawała w parze z Maciejem Kindlerem, ostatecznie nie poczuła do niego nic więcej. Im bliżej finału, tym więcej uczestników dostrzegało jej intrygi i manipulacje. Obecnie wielu uczestników dalej utrzymuje ze sobą kontakt, ale nie z Sandrą.

- To zabrzmi trochę banalnie, ale mężczyzna, który jest w stanie zwrócić na siebie moją uwagę musi mieć "to coś", a także odpowiednie cechy charakteru i być dla mnie inspiracją. Nie ukrywam, że wygląd nie jest obojętny, ale nawet najpiękniejszy facet nie zaciągnie mnie do łóżka, jeśli nie będę miała z nim o czym rozmawiać - powiedziała Sandra Mosakowska w rozmowie z "Super Expressem".