"Sanatorium miłości": Tyle 62-letni Adam dostaje renty. To niewiele

Mimo że Adam otrzymuje rentę, jej kwota jest na tyle niska, że nie jest w stanie zaspokoić nawet najbardziej podstawowych potrzeb. W rozmowie z "Faktem" wyznał: - Jestem na rencie i pomagam dzieciom, a one pomagają mi. Bo jak mam żyć za 1670 złotych miesięcznie? To może człowieka trafić. To, co się zrobiło, to w głowie się nie mieści. Dostajemy 3 tysiące na węgiel, musimy wpłacić i potem czekać pół miesiąca albo miesiąc, by go dostać. To jest straszne.