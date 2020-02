"Sanatorium miłości": relacje w programie coraz poważniejsze, pojawiła się zazdrość!

Dni w programie "Sanatorium miłości" upływają seniorom pod znakiem dobrej zabawy i aktywnego wypoczynku. W tym wszystkim znajdują czas na... flirt. I nie wahają się o tym powiedzieć głośno!

Dość zaskakujące było wyznanie Basi, która stwierdziła, że... zmarnowała cały tydzień, bo dała się osaczyć wpatrzonemu w nią Adamowi. Adam faktycznie od samego początku typował Basię na swoją wybrankę i chyba do tego stopnia się zaangażował, że nie poświęcił czasu na inne kandydatki. Ona wreszcie ma nadzieję poznać innych uczestników show lepiej, co też może przynieść korzyść także Adamowi. Przekonał się o tym, gdy podczas jednej z zabaw wybrały go aż dwie inne panie.