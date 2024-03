Sanah zdradziła, jak działa na nią mąż. Nieczęsto o nim opowiada

Sanah nie tylko, jak się to mówi, wypełnia największe stadiony w kraju, ale bilety na te wydarzenia dosłownie rozchodzą się na pniu. Aktualnie Grabowska koncertuje w ramach trasy "Poezyje i nie tylko", ale o ile zawodowe życie artystki nie jest tajemnicą, to już to prywatne niekoniecznie. Wiadomo, że Sanah ma liczne rodzeństwo (czterech braci i dwie siostry), a od 2022 roku jest mężatką.