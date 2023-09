Sanah spełnia marzenie. Wypełniła gdański stadion po brzegi

Pierwsza Polka, która wyprzedała stadion, to dziewczyna, która wiedziała, że warto marzyć. Od czterech lat konsekwentnie czaruje nas swoim dziewczęcym głosem i niesztampowymi tekstami. Chociaż przez ten czas bardzo się rozwinęła, a jej artystyczne poszukiwania doprowadziły do interesujących kolaboracji i hitowych singli, to wciąż pozostaje wierna swojemu stylowi nie do podrobienia. A że przy okazji każdy jej numer jest murowanym hitem? Cudownie, taki koncert to prawdziwa uczta.