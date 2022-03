Miley Cyrus nie doleciała na koncert. W samolot uderzył piorun

"Do moich fanów i wszystkich osób zmartwionych wieściami o moim locie do Asunción. Nasz samolot niespodziewanie znalazł się w środku burzy i ostał uderzony przez piorun. Moja ekipa, zespół, przyjaciele i rodzina, którzy ze mną podróżowali, są bezpieczni po lądowaniu awaryjnym. Niestety nie mogliśmy lecieć dalej do Paragwaju. Kocham was" - napisała Cyrus.