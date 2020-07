Sambor Czarnota przypomniał o sobie widzom. Wystarczył jeden występ

Choć Czarnota to wciąż nieopatrzona twarz na rodzimym podwórku (co niewątpliwie można zaliczyć in plus), to ma już naprawdę pokaźny dorobek. Aktor ma na koncie kilka ról w popularnych serialach: "Samo Życie" i "Egzamin z życia", a także "Lokatorzy" czy "Na dobre i na złe", a także pamiętnych wcieleń filmowych, jak choćby w obrazie "Biała sukienka".