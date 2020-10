Sama wychowała trójkę dzieci. Teraz jej trud zostanie wynagrodzony

Kolejny odcinek "Remontu w prezencie" i kolejne wyzwanie przed jego prowadzącymi. Tym razem będą musieli nie tylko ścigać się z czasem, ale też sami wziąć do ręki narzędzia. A wszystko przez niespodziewane przeszkody, które nagle pojawią się na drodze do dokończenia remontu. Czy wspierana przez nich ekipa zdąży przed powrotem lokatorki do mieszkania?

Pani Kasia wzruszona efektem "Remontu w prezencie" (WP)