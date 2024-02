Sadowska gorzko o sytuacji polskich artystów. "Jesteśmy lekceważeni przez kolejne rządy"

- Od lat walczymy jako muzycy. Nie chcemy od nikogo pieniędzy, prosimy tylko o zmianę prawa, żeby było jak we Francji. By radiostacje grały w 70 proc. polskojęzyczny materiał, a w 30 proc. zagraniczny. Proszę zauważyć, że w tej chwili mamy chyba odwrotną proporcję - 30 proc. polskiego, a 70 proc. zagranicznego materiału, i to w przeciągu 24 godz. Więc jeżeli włączy się jakiekolwiek radio między pierwszą a piątą rano, to wtedy właśnie oni odrabiają te 30 proc. i leci polska playlista - wyznała w gorzkich słowach Sadowska.