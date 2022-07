Sąd domaga się od TVP ujawnienia autora pytań w debacie prezydenckiej. Od 2 lat stacja milczy

Podczas publicznej debaty kandydatów na urząd prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2020 r. prowadzący Michał Adamczyk zadawał kuriozalne pytania. Poruszono kwestie m.in. przygotowania do I Komunii Świętej na lekcjach religii w szkole i legalizacji małżeństw homoseksualnych. Zwrócono uwagę na to, że były to tematy podejmowane w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy.