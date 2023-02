Sabina Jeszka jest w drugiej ciąży. Pokazała urocze wideo

Sabina Jeszka była uczestniczką 3. edycji "Mam Talent!". Zaszła bardzo daleko, ale ostatecznie zajęła 2. miejsce, przegrywając z Magdaleną Welc. Po zakończeniu programu przez kilka lat dawała koncerty, aż wreszcie założyła rodzinę i na jakiś czas zniknęła ze sceny. W 2018 r. na świat przyszła jej córka. Później wokalistka nagle wróciła do telewizji. Wzięła udział w programie "The Four. Bitwa o sławę". Wróciła też do koncertowania.