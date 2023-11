Są wyniki "Hotel Paradise 7". Podjęto decyzję, co dalej z programem

Czy są to dobre wyniki? Dla porównania, szósty sezon, który wyemitowano rok temu, oglądało średnio 403 tys. widzów, czyli o 63 tys. więcej niż w przypadku siódmej odsłony. 340 tys. osób to zresztą najgorsza średnia w historii programu, pomijając edycję All Stars. Najwięcej widzów oglądało pierwszy sezon, którą pokazywano wiosną 2020 r. Średnia oglądalność wyniosła wtedy 704 tys. widzów.