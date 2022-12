Są w trójkącie. Serial HBO burzy tabu

Emily: Totalnie! Społeczność osób poliamorycznych jest ogromna, ale dopiero w ostatnich kilku latach zaczęło się w ogóle o tym mówić i bardziej akceptować takie wybory. Mimo to, wciąż ludzie potrafią to kwestionować i pytać "czy to się naprawdę zdarza?". Cieszę się, że jesteśmy poniekąd na froncie tego pochodu w telewizji, bo do tej pory takie relacje nie było eksponowane i tak jak powiedział Thomas, to ważny element reprezentacji. Nawet nie musisz być poliamoryczny, żeby to docenić, to najzwyczajniej bardzo ciekawy temat, o którym każdy może się czegoś dowiedzieć. Nasz serial pozwoli osobom słyszącym o poliamorii połączyć to hasło z obrazkiem, zobaczyć jak może wyglądać dynamika takich relacji. To super interesujące!