1 z 9 Kurt Cobain miał tylko 27 lat. Strzał w głowę uniemożliwił rozpoznanie zwłok. Nikt nie miał wątpliwości, że doszło do samobójstwa

Zrobił z grunge’u światowy fenomen, z Seattle uczynił stolicę rocka i sam stał się twarzą rewolucji, która zrzuciła ze szczytów list przebojów Michaela Jacksona. A jednak niemal wstydził się popularności "Nevermind" i szybko znienawidził "Smells Like Teen Spirit". Przekraczająca wszelkie wyobrażenia sława przyszła nagle i stała się koszmarem. Powiedział, że "I Hate Myself And Want To Die" to tylko żart. Trzydzieści lat temu świat zapłakał nad śmiercią Kurta Cobaina.