Czekasz na drugi sezon "1670"? Te historyczne serie komediowe pokochasz

Choć rządzący "mniejszą połową" wsi Adamczycha szlachcic raczej nie zostanie najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski, to zaskarbił sobie wielką sympatię widzów. Serial "1670" Macieja Buchwalda, Kordiana Kądzieli i Jakuba Rużyłły zgarnia bardzo pozytywne recenzje. Niektóre żarty są przestrzelone, a poziom odcinków jest nierówny, to fakt, ale naigrywająca się z dziejów naszego kraju oraz nawiązująca do współczesności satyra ma do zaoferowania więcej niż typowa produkcja Netfliksa.