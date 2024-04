Tajemnicze zaginięcie Ylenii Carrisi. Była córką światowej sławy gwiazd italo disco

To właśnie jej historia, a właściwie historia jej tajemniczego zaginięcia, położyła się cieniem na życiu utalentowanych rodziców. Ylenia zawsze była chowana pod kloszem, pilnowana przez konserwatywnego ojca. Al Bano chciał, by córka odebrała staranne wychowanie, zgodne z katolickimi wartościami, co z czasem stało się przyczyną ich konfliktów.