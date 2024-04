Jerzy Kryszak ma czterech synów. "Jeden nie jest mój"

Po maturze wyjechał do Krakowa, by studiować aktorstwo na PWST. Lata studenckie wspominał potem jako czas beztroski. To w Krakowie zdobywał doświadczenie sceniczne. W 1974 roku otrzymał angaż w słynnym krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Cztery lata później opuścił Kraków, by rozpocząć współpracę z warszawskim teatrem Ateneum.