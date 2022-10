Makabryczna wieczerza u rzeźniczki. Przerażająca sprawa Katherine Knight

Makabryczna wieczerza

Wieczorem Price spotkał się ze swoimi sąsiadami, by choć na chwilę zapomnieć o prześladującej go byłej partnerce. Wrócił do mu około godziny 23:00 i od razu położył się spać. Katherine miała już wtedy wszystko zaplanowane. Kupiła sobie kuszącą koronkową bieliznę i przyszła do domu kochanka, gdy ten już spał. Przez chwilę oglądała telewizję w salonie, później wzięła prysznic i dołączyła do Price'a w łóżku. Jak ustalili śledczy, dwójka uprawiała seks, po czym John wrócił do spania.