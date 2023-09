Selena: tragiczna historia pierwszej supergwiazdy Latino

Dziewczyna od małego miała kontakt z muzyką, wypełniającą jej rodzinny dom za sprawą ojca. Abraham w młodości występował w zespole The Dinos, grającym w latach 50. i 60., dlatego też zależało mu, by dzieci poszły w jego ślady. Syna A.B. nauczył grać na gitarze, a starszą córkę, Suzette, przekonał do perkusji, jednak przełomem okazał się moment, kiedy 6-letnia Selena ujawniła swoje możliwości wokalne. Jej talent popchnął Abrahama do założenia zespołu Selena y Los Dinos w 1981 roku.