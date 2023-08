Japoński "The Truman Show"

Jako pierwsza dotarła do niego galaretka owocowa, ale to, co go naprawdę ucieszyło, to pięciofuntowy worek ryżu. Tu jednak pojawił się problem: jak go ugotować? Z początku Nasubi próbował go jeść na surowo, ale szybko stwierdził, że to nie najlepszy pomysł. W końcu postanowił wykorzystać opakowanie po galaretce – ustawiał je w pobliżu palnika, by w ten sposób chociaż trochę zmiękczyć ryż. W charakterze pałeczek używał długopisów. Gdy zawartość worka się skończyła, przerzucił się na karmę dla psów. W międzyczasie modlił się o kolejną dostawę ryżu, w czym pomogli mu fani. Lekarz, który badał go w maju, ocenił, że stan zdrowia Hamatsu jest dobry.