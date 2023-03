Dziennikarze TVN zabierają głos ws. ataków TVP. Zdecydowana odpowiedź

Awantura po reportażu: PiS wzywa ambasadora

Tymczasem po emisji reportażu w TVN24 polski MSZ wezwał do siebie ambasadora USA Marka Brzezinskiego jakby to on odpowiadał za to, co pokazują w stacji należącej do koncernu Discovery. MSZ zarzucił TVN-owi, że ten prowadzi "wojnę hybrydową mającą na celu doprowadzenie do podziałów i napięć w polskim społeczeństwie".