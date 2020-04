Rynkowski dostał pomoc od Dymnej. Kryzys dotknął także te gwiazdy

Być może nie wszyscy wiedzą, ale Anna Dymna i Ryszard Rynkowski to przyjaciele, którzy wspierają się w trudnych chwilach. Mało jest w show-biznesie takich relacji, których naprawdę można pozazdrościć. Dymna wspierała Rynkowskiego, gdy ten przechodził załamanie nerwowe ( i groził bronią bliskim ). Teraz też wyciągnęła do niego pomocną dłoń.

- Na razie nie załamujemy się, ale jeśli to potrwa dłużej, wszystkie fundacje będą mieć problem. Musimy sobie pomagać, trzymać się razem, nie rozbudzać lęków... zresztą już to robimy - komentuje Anna Dymna w rozmowie z tygodnikiem.

- Zawsze lubiłam Rysia. Lubiłam słuchać jego piosenek i kiedy zaczęłam organizować festiwal, od razu o nim pomyślałam, ale nie śmiałam prosić o pomoc. Nie zrobiłam tego, ale on to zrobił. Sam zgłosił się do mnie, zaznaczając, że nie oczekuje żadnego wynagrodzenia. Wzruszył mnie tym do łez - powiedziała "Na żywo" Dymna.