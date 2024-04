Rybarski kpi z Barbary Nowak. Nawiązał do jej kontrowersyjnej wypowiedzi

- Nie mówcie mi, że nie wiecie, kto to jest Barbara. To jest ta Barbara, co przeczytała w niemieckim podręczniku i wynalazła w ogóle ten podręcznik, że jest taka lekcja pt. "nowy burdel", czyli jak zaplanować funkcjonowanie burdelu. "Der Kinder machen Burdel machen" - zaczął kabareciarz.