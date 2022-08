Rybak z TVP Info znowu zabrał głos. "Moją wypowiedź wyrwano z kontekstu"

Mężczyzna podkreślił, że jego wypowiedź dla TVP była o wiele dłuższa i w szerszym kontekście miała inny sens. Na początku wywiadu rybak przekazywał to, co usłyszał od ludzi zwalczających skutki katastrofy ekologicznej. Ale tego w telewizji nie puścili. Jego wypowiedź została tak przycięta, by pasowała do tezy, że "rybak z 30-letnim stażem pytany przez reporterkę TVP3 Szczecin o pomór ryb w Odrze uspokaja".