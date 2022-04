Ruszył proces w sprawie śmierci Gadomskiego. Jego opiekunowi grozi dożywocie

W trakcie przesłuchań oskarżeni twierdzili, że wykupując dla Gadomskiego insulinę, nie otrzymali recepty na pen, czyli specjalistyczny sprzęt do podawania tej substancji. W związku z tym użyto w tym celu... długopisu. Insulinę podano "na oko", co doprowadziło do przedawkowania i hipoglikemii. Po sekcji zwłok dziennikarza złożono zawiadomienie do prokuratury o możliwości przyczynienia się do zgonu osób trzecich.