Rusza casting do programu "Remont w prezencie”. Takiego show jeszcze nie było

Programów o urządzaniu mieszkań widzieliśmy już wiele, a każdy na jakiś sposób był podobny do poprzedniego. Czas na coś zupełnie nowego!

Widzieliśmy remonty w wielkich domach wielopokoleniowych rodzin. Oraz urządzanie małych 30-metrowych kawalerek. Było wyburzanie starych murów i stawianie nowych. Teraz czas na coś zupełnie nowego. Na coś, o czym w dobie ery cyfrowej oraz presji na wyniki zupełnie zapomnieliśmy - relacje rodzinne. My – pokolenie 30 i 40 latków staliśmy się tym, kim jesteśmy dzięki naszym rodzicom, dziadkom i starszemu rodzeństwu. To oni pilnowali abyśmy przysiadali do lekcji. To oni robili nam kanapki do szkoły i cieszyli się ze wszystkich małych i dużych sukcesów.

Telewizja WP zdecydowała, że to dobry czas, aby podziękować i wyrazić wdzięczność. A cóż byłoby lepszym podziękowaniem niż podarowanie bliskim wspólnego czasu? Teraz dorosłe dzieci, wnuki czy rodzeństwo mogą zgłosić się na casting do programu „Remont w prezencie” i poprosić o wyremontowanie jednego wybranego przez nich pomieszczenia w domu rodziny. Czy to będzie kuchnia? Łazienka? A może salon? O tym zadecydujecie wy!

Ale to nie wszystko. Na czas remontu cała rodzina będzie mogła spędzić wspólny czas podczas rodzinnego wyjazdu. Dokąd? To będzie wielka niespodzianka. Nikt z uczestników nie będzie wiedział gdzie spędzi tygodniowy urlop. Podczas niego będą mogli odkurzyć wspomnienia i nauczyć się siebie na nowo. Po powrocie zastaną zupełnie nowe i odnowione mieszkanie. Ale spokojnie. Nad remontem czuwać będzie zaangażowany specjalista od wnętrz.

Szukamy osób w wieku 18-60 lat z województwa mazowieckiego, które chciałyby się odwdzięczyć rodzinie za lata miłości i opieki. W programie wyremontujemy dowolne jedno pomieszczenie w mieszkaniu lub domu ich bliskich. Podczas remontu całą rodzinę wysyłamy na tygodniowe wakacje. Jeżeli twoja rodzina marzy o remoncie i wakacjach z tobą, to śmiało – zgłoś się do castingu. Czas najwyższy zadbać o najbliższych.

To mogą być rodzice, dziadkowie, wujek, ciocia, kuzyni – to ty wybierasz komu podarujesz ten niezwykły prezent. Niech to będzie symbol twojej wdzięczności, a o resztę zadbasz podczas wspólnych wakacji. Kiedy ostatnio spędziliście czas ze sobą? Kiedy byliście razem na wakacjach? Dziesięć lat temu? Dwadzieścia? Czas nadrobić! Niech teraz twoi bliscy poczują się zaopiekowani. W końcu dzięki nim tu jesteś.

