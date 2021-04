Rusin znowu tłumaczy się z imprezy z Adele. Jest wściekła na Weronikę Rosati

"Moja przyjaciółka pracowała przy tej imprezie i była trochę zła, kiedy to wszystko zobaczyła. Wszystkim zabierają telefony na takich imprezach. Zresztą nie tylko na imprezach. Jak wchodzi się do znanej restauracji w Los Angeles, obsługa zakleja aparaty w telefonie. Absolutnie nie można robić zdjęć" - powiedziała.

Kinga Rusin zaczynała karierę w TVP. Jak się zmieniła przez lata?

Ten niewinny komentarz rozwścieczył jednak Kingę Rusin, która publicznie na Instagramie zaapelowała do Rosati, aby "nie powielała/nie propagowała nieprawdy i nie naruszała jej dóbr osobistych". Zaczęła znowu się tłumaczyć, wyjaśniając w jakich okolicznościach doszło do jej zdjęcia z Adele.

"Na imprezie pooskarowej, w której brałam udział w zeszłym roku, nikomu nie zabierano telefonów i nikt z nas ich tam nie użył, ani otwarcie ani po kryjomu. Nie robiłyśmy sobie zdjęć z Adele na imprezie, tylko po imprezie. To były zdjęcia pozowane (co chyba widać), a Adele osobiście wybierała później najlepsze ujęcia" -napisała.

"To przykre, że tak postępujesz. Bo ja, by nie dać pola do jakichkolwiek ocen czy spekulacji, nigdy nie komentowałam Twojego życia, mimo, iż byłam o to proszona. Nie komentowałam też Twojej relacji z Harveyem Weinsteinem" - rzuciła Rusin.