Rusin o CPK. "Polacy chcą podróżować"

"W sprawie wywłaszczeń: jeżeli po decyzji lokalizacyjnej okażą się w pewnych przypadkach niezbędne, ludziom należy zapewnić nie tylko pieniądze, ale dać im ziemię i domy. Oni mają mieć lepiej, a nie gorzej po tej całej operacji. Na pewno nie będzie to kosztować naszego Państwa więcej niż PiS do tej pory wyciągnęło z budżetu. Wszystkie wydane bezzasadnie państwowe pieniądze trzeba odzyskać i przeznaczyć na usatysfakcjonowanie wywłaszczanych. Jeżeli jako obywatele mamy na tym projekcie zyskać to nie kosztem tych ludzi, którzy muszą zrezygnować ze swoich ukochanych domów" - skwitowała prezenterka.