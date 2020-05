Ruby Rose nie będzie już Batwoman. Studio szuka innej aktorki LGBT

- Jestem podekscytowana i zaszczycona. To moje marzenie z dzieciństwa. Jest to coś, za co mogłabym umrzeć, żeby zobaczyć to w telewizji, kiedy byłam młodą członkinią społeczności LGBT, która nigdy nie czuła się reprezentowana w TV. Czułam się samotna i inna. Dziękuję wszystkim. Dziękuję Bogu – to wyznanie Ruby Rose sprzed kilku miesięcy, kiedy została tytułową gwiazdą "Batwoman". Serial CW powróci z drugim sezone, ale bez udziału 34-letniej Australijki. Aktorka potwierdziła to w oświadczeniu.