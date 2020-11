Rubikowie o obostrzeniach i rządzie. "Matoły, otwórzcie szkoły"

W sobotę 21 listopada premier Mateusz Morawiecki poinformował o nowych zaleceniach, które określił jako "100 dni solidarności" . Dowiedzieliśmy się m.in. o tym, że niebawem zostaną otwarte galerie handlowe. Szkoły pozostaną zamknięte do świąt Bożego Narodzenia, a następnie przez cały czas ferii zimowych, czyli aż do połowy stycznia. Agata i Piotr Rubikowie z tego powodu postanowili ułożyć krótką piosenkę, w której zawarli swoje zdanie odnośnie nowych ustaleń rządu.

Nie wszystkim fanom spodobało się nowe dzieło Rubików. "Pani Agato, i po co to wyśmiewanie? Nie zniżajmy się do poziomu naszego rządu, którego absolutnie nie popieram. Jednak akurat decyzja o zamknięciu szkół daje szansę uratowania życia wielu starszych osób", "Przykre... oby dzieci nie wzięły przykładu... Można swój stosunek do sytuacji wyrazić w sposób bardziej taktowny", "Mówi Pani o chamstwie i nienawiści, bo ktoś Pani palec pokazał, a sama Pani nie świeci przykładem, nazywając rząd matołami, jakikolwiek byłby... Słabe" – napisali internauci.

Ostatni komentarz to nawiązanie do sytuacji, której Agata Rubik doświadczyła w sobotę w trakcie zakupów w Hali Mirowskiej . Wzburzona kobieta całe zajście opisała na InstaStories.

Z kolei inny internauta nawiązał do wpadki żony Rubika z czasów, gdy startowała w wyborach Miss Polonia 2005. Nie potrafiła wtedy rozwinąć skrótu AGD. "A wiesz już, co znaczy skrót AGD? Bo do tego szkoły nie potrzeba, każdy dzieciak wie, co to znaczy. A teraz taka mądra" – napisała.