Rozśpiewana scena STU w czerwcu

"Z wielką klasą, z dbałością o detale, z szacunkiem do epoki, z przymrużeniem oka, dowcipem i satyrą z najwyższej teatralnej półki. (…) to powrót do nieskalanej duchem postmodernistycznych eksperymentów i udziwnień teatralnej klasyki, do przedstawień z gatunku tych, z których publiczność wychodzi z uśmiechem i z żalem, że… to już koniec." – doadaje Ana Gran z naScenie.info