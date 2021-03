Roznerski odebrał Złotą Telekamerę. Wyznał ze sceny miłość ukochanej

Telekamery zostały rozdane po raz 24. Mikołaj Roznerski swoją statuetkę odebrał zaś już po raz czwarty. Oznacza to, że aktor otrzymał już Złotą Telekamerę i to właściwie koniec jego przygody z tą nagrodą – to wszystko, co mógłby już zdobyć. Wcześniej trzykrotnie został nagradzony głównie za rolę Marcina w jednym z ulubionych seriali Polaków, czyli "M jak miłość".