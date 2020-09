"Rozłąka". Najlepsze, co dał nam Netflix w 2020 roku

Kolejny film o kosmosie? "Z czym do ludzi" - powiecie. Było już takich produkcji mnóstwo. W końcu sama w kosmosie dryfowała już Sandra Bullock, a Matt Damon sadził na Marsie ziemniaki. Matthew McConaughey zgubił się w przestrzeni i próbował wrócić do dziecka w "Interstellar". Ojca szukał za to między planetami Brad Pitt w "Ad Astra". Dobra, był nawet horror, choć główne role grały bożyszcza z Hollywood, czyli Ryan Reynolds i Jake Gyllenhaal. Życie odkryte na Marsie postanowiło się posilić ich ekipą. A teraz na Marsa leci Hilary Swank wysłana przez Netfliksa.