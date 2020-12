Rozenek w mini i z gołymi nogami. Tęskni za opalaniem

Śniegu może i nie ma, ale pogoda w Polsce i tak nie rozpieszcza. Szaliki i czapki są wskazane, rajstopy do sukienki też nie wadzą. Jednak Małgorzata Rozenek nawet zimą ubiera się zupełnie inaczej niż "zwykłe" Polki. Do zdjęcia, które ostatnio pojawiło się na instagramowym profilu gwiazdy telewizji, Rozenek pozowała ubrana w długi sweter i lekki trencz. Całość uzupełniła białymi traperami. O rajstopach, spodniach czy legginsach "zapomniała". Ale jest na to dobre wytłumaczenie. Młoda mama półrocznego Henia tęskni za słońcem. We wpisie zażartowała na ten temat.